Blog do Ton: O que realmente importa para Paula Mariano, secretária da Sesacre?

Lembra do período de campanha, onde diversos políticos prometiam projetos voltados à inclusão, como a criação de um centro que cuidasse das pessoas com deficiência? Pois é. Esse centro existe.

O Centro Especializado em Reabilitação (CER) Frei Paolino Baldassari fica ali atrás do Into e, assim como sua localização, seu trabalho também é um pouco escondidinho. A convite da secretária Paula Mariano e da jornalista Wania Pinheiro, que luta por essa causa desde que descobriu que seu netinho é autista, conheci o centro. E fiquei impressionado com o que vi.

Ali, mais de 1300 pacientes recebem os mais variados tipos de atendimento: médico, psicológico, fisioterapêutico e com as mais diferentes metodologias. Todos os momentos, ali, pessoas voltam a andar, ouvir, se recuperam de sequelas da covid e recuperam um pouquinho de suas vidas, muitas vezes perdidas por conta dos problemas que as vezes são acometidos.

Esse trabalho, chefiado pela dra. Paula e gerido pela dra. Sóron Steiner sob determinação do governador Gladson, não somente é lindo como coloca o Acre em primeiro lugar em vários aspectos, como por exemplo ser o primeiro estado a realizar, de forma itinerante, atendimentos às pessoas com deficiência do interior do estado.

Cuidar da saúde das pessoas é, também, entender que nem sempre quem precisa terá acesso aos grandes centros. Mesmo assim, a saúde precisa chegar lá. Falando em saúde que chega às pessoas, essa semana a agência estatal comemorou que o Saúde Itinerante Especializado chegou, pela primeira vez, a todos os municípios do Acre. Em 20 anos de criação do programa. Foram mais de 8 mil pessoas beneficiadas e mais de 30 mil atendimentos realizados.

Com tanto trabalho e à frente de uma das mais complexas secretarias do Estado, quase não sobra tempo para dra. Paula fazer política, algo quase que essencial para quem permeia nos altos escalões. Eu digo “quase” porque o que importa mesmo, no caso da Sesacre, é salvar a vida das pessoas — e como o próprio governador disse durante campanha, essa foi sua maior obra nesse governo.

PSC, Patriotas e PTB

São os três partidos que podem anunciar fusão. Existem conversas, de acordo com o presidente do PSC no Acre, Robson Aguiar.

Mais legendas

Dependendo do número de deputados federais ou da votação proporcional das três siglas, a fusão precisará ser incrementada com mais partidos, caso os dirigentes queiram ter acesso a recursos públicos e tempo de TV.

R$ 400 milhões

É o valor que o Governo investiu em infraestrutura, de acordo com o secretário da pasta Cirleudo Alencar. Ele cedeu entrevista ao Govcast, programa feito pela Secretaria de Comunicação.

Dois trabalhos

Aliás, dois trabalhos a serem elogiados: o de Cirleudo à frente das obras, e o da Comunicação, pelo ótimo programa. Parabenizo a todos os envolvidos na pessoa da secretária Nayara Lessa.

UB em Marechal

“Além de reunir nossa militância vamos fazer um ato de filiação, e começar a traçar o nosso planejamento e organização do partido para 2024”. Do presidente do União Brasil em Marechal Taumaturgo, Douglas Pereira.

Juntos com o capitão

A jornalista e suplente de deputada federal Mirla Miranda usou suas redes sociais para convidar seus seguidores para o “PitStop Juntos com o capitão”. Será esta quarta-feira (26), a partir das 16h30, no sinal do antigo Maria Farinha.

Adesivo e material

A concentração será na esquina do posto, e o ato conta com adesivaço e entrega de material. Um gás na reta final da campanha do presidenciável aqui no Acre.

Lula Day

Pela ala esquerdista, uma série de eventos de quinta ao domingo de votação, com direito ao Lula Day, aniversário do presidente que deve ser comemorado aqui com todas as honrarias.

Susana Naspolini

Ontem, sofri a morte de Susana, uma das jornalistas mais iluminadas da Globo, como se fosse de um ente querido. Quando era Analista de Marketing da Sprink, uma empresa da área de engenharia e petróleo do RJ, religiosamente acompanhava Susana — e ela me acompanhava — nos horários de almoço.

Felizes no Jornalismo

Totalmente fora da caixa, Susana inaugurou na Globo um jornalismo jamais pensado em se ver na vênus platinada. Ela sempre será um exemplo para todos aqueles que desejam ser felizes no Jornalismo.

Bate-rebate

– O encontro de Flaviano, Jorge Viana e Vagner Sales foi realmente bombástico (…)

– (…) Mas, em se tratando de campanha pró-Lula, sabem no que isso vai dar? (…)

– Eu respondo o que acho: nada!

– De uma coisa não podemos nos abster: isso é um baita fato político para o PT. (…)

– (…) Em um dos estados mais bolsonaristas do país, Lula conseguiu reunir dois adversários históricos — JV e Flaviano — em prol dum mesmo projeto.

– Aliás, legal Flaviano falar abertamente que vota em Lula. Quisera nós, eleitores, que outros políticos tivessem a mesma coragem.

– Quem não gostou muito foi a Mara Rocha.

– Tem um líder de partido que é Lula doente (…)

– (…) Detalhe: permeia na órbita do Governo!

– Que o Palácio fique de olho nos que querem mostrar as asinhas.