Blog do Ton: Petecão diz que não vai apoiar Lula e Veja revela reunião secreta

Durante reunião com parlamentares e governadores, o senador Carlos Fávaro (MT) revelou “um encontro de integrantes do PSD com o ex-presidente Lula na quinta-feira (6)”. A informação é da coluna Radar, da revista Veja.

Dentre os presentes? “O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, o senador pelo Mato Grosso do Sul, Nelsinho Trad e Sérgio Petecão, senador pelo Acre, se juntam às lideranças que já estão em São Paulo: os senadores Alexandre Silveira (MG), Otto Alencar (BA) e Omar Aziz (AM), além de Fávaro”, reproduziu o site local Bahia.ba.

Uma informação o site errou: Petecão ainda é senador. Mas, e a reunião? Procede? Com a palavra, o senador acreano.

No capítulo anterior…

Mais cedo, ao ContilNet, Petecão disse que não deve apoiar ninguém. “Vou ficar na neutralidade. Prefiro não declarar voto para presidência numa situação tão complicada que esse país vive, no aspecto político”.

Rosana Gomes

Quem se saiu bem nestas eleições foi a prefeita Rosana Gomes, de Senador Guiomard. Todos os seus candidatos tiveram excelente performance no município. Foi uma boa resposta dada pela população.

Porém…

No entanto, contudo, todavia, Rosana sabe que precisa fazer ajustes na sua equipe. E garante que irá fazer. Pode começar pela comunicação. Depois de minha conversa com a prefeita, fiquei sabendo de um telefonema com um dono de produtora.

Furioso

Nos bastidores, tem um candidato furioso. Seu grande investimento não converteu em votos. Pessoas próximas garantem que ele não está nada satisfeito. Na política, sabemos o que isso significa.

O café

Já tem tempos que o professor Carlos Coêlho, um competente consultor político do Acre, me promete um café. Eis que eu relembro a promessa e a resposta não podia ser melhor: “Estava aguardando para lhe receber e tomarmos um café lá no Palácio Rio Branco, mas os eleitores não permitiram”.

Prefeito

Nos bastidores, tem quem já esteja contando quantos candidatos precisam entrar na disputa pelas prefeituras para que fulano ou beltrano assuma uma cadeira, seja na Aleac ou na Câmara. Como diria minha amiga Wania Pinheiro: pelas caridades!

Se deu mal

Um líder político do interior teve a brilhante ideia de dividir o seu grupo e apoiar mais de uma opção de candidatos. Ele só esqueceu que sua casa é de muro baixo. Um deputado eleito prometeu que, se depender dele, o dito líder não terá espaço “nem aqui, nem na China”.

Reginaldo Ferreira

Quem está feliz da vida é o pastor Reginaldo Ferreira. Ele elegeu seus dois deputados: Eduardo Ribeiro para a Aleac, e Eduardo Velloso para a Câmara. Durante um almoço, brincou que estreou como cabo eleitoral nestas eleições – e estreou bem: para estes dois candidatos, organizou uma imponente reunião.

Jéssica Sales

Quando digo que Jéssica Sales perde força ao disputar a prefeitura sem a força de um mandato, estou apenas dizendo o óbvio; contudo, isso não significa que não julgo uma tristeza perder uma deputada tão importante e atuante. A família Sales ficou sem um mandato porque o MDB não fez o dever de casa. Jéssica merece uma nova chance, mas essa família não pode dar margem para novos erros.

Natural

Alysson Bestene é um dos destaques do Governo Cameli, e faz parte de um grupo que pensa no todo. Vejo como natural essa recondução de Alysson à Segov.

Não surpreende

“Rapaz, qualquer coisa que ele faça, não me surpreende. Afinal, ele é o Gladson Cameli”. De um membro do alto escalão sobre as mudanças que Gladson deve promover no seu time.