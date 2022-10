Blog do Ton: membros do PSD podem ser penalizados por infidelidade

As eleições acabaram, certo? Certo. A paz voltou a reinar? Errado. O Blog do Ton teve acesso a uma lista com os nomes de prefeitos, vice-prefeitos e vereadores do PSD que, de acordo com a legenda, não foram fiéis ao projeto do partido. E podem pagar.

De acordo com texto do abaixo-assinado, o objetivo é aplicar “punibilidade por infidelidade partidária”.

Confira a lista:

– Camilo Silva (Prefeito, Plácido de Castro);

– Henrique Afonso (Vice-prefeito, Cruzeiro do Sul);

– Raimundo Maranguape (Vice-prefeito, Tarauacá);

– Elson José (Vice-prefeito, Feijó);

– Ney Rabelo (Vice-prefeito, Senador Guiomard);

– E todos os vereadores do partido que “não cumpriram” os preceitos éticos partidários.

Pelo visto, no PSD o caldeirão ferve há tempos, mas a ebulição está só começando.