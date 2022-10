Bocalom apoia administrações diretas na construção de novas creches na cidade

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, recebeu no final da tarde dessa segunda-feira (24), o deputado federal eleito, Gerlen Diniz e a diretora geral da creche Coração de Jesus, Maria Júlia.

O deputado, que é padrinho da creche, informou que a conversa com o prefeito foi para ampliar ainda mais a parceria que a creche tem com a prefeitura.

“É um trabalho importantíssimo e temos o apoio do prefeito de Rio Branco em todas as áreas relacionadas a educação. Eu fico muito feliz com isso e também em poder colaborar com a creche coração de Jesus.”

A creche Coração de Jesus está em dois bairros da capital: no Taquari e no Airton Sena, atendendo um total de 475 crianças. A expectativa é de criar uma outra no bairro João Eduardo contemplando, assim, aquela regional.

Maria Júlia afirmou que estão agora em busca do terceiro espaço.

“O prefeito nos acolheu super bem junto com o deputado Gerlen Diniz. Tenho certeza que essa parceria, que tem dado certo, vai dar mais certo ainda.”

O prefeito Tião Bocalom, que é um defensor da criação de creches, disse que parcerias como essa são muito bem-vindas em sua gestão.

“Nós entendemos que é possível, sim. Quanto mais creches abrirmos na cidade melhor. Seja por administração direta ou por parcerias como está, como é o caso da Coração de Jesus.”