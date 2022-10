Bocalom comenta vitória de Gladson no 1º turno e diz que parceria é importante

O prefeito Tião Bocalom, em coletiva à imprensa na manhã desta quarta-feira (5), na cerimônia de entrega do novo maquinário à Emurb, disse que ao saber da vitória nas urnas do governador reeleito Gladson Cameli, neste último domingo (2), tentou ligar para parabenizar, para retribuir o gesto feito por Cameli quando Bocalom foi eleito em 2020.

“Eu fiz todo o gesto, inclusive de aproximação direta naquele momento, eu dizia para ele que conversasse bastante com o Petecão, e que se ele não fosse candidato ao governo, eu apoiaria Gladson. Foi assim que a gente conversou desde o primeiro dia. Então, passou a eleição e o que a gente tem que fazer é pensar nos nossos, pensar no nosso povo”, explica Bocalom.

Ainda sobre o assunto, o prefeito de Rio Branco disse que há muitas coisas que a Prefeitura depende do Governo e vice-versa, como uma “pista de mão dupla”. “Nós precisamos dessa parceria com o Governo do Estado. Não tenho dúvida disso e vou continuar insistindo para que a gente possa continuar trabalhando e fazendo um trabalho de parceria, porque quem ganha é o nosso povo”, diz.