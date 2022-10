Bocalom entrega novo maquinário para a Emurb: “Trabalho será de inverno a verão”

A Prefeitura Municipal de Rio Branco, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (Seinfra) entrega maquinário para a Empresa Municipal de Urbanização (Emurb) nesta quarta-feira (5), em frente à Sede da Prefeitura, na rua Rui Barbosa. Na cerimônia de entrega esteve presente o prefeito Tião Bocalom e secretários municipais.

Segundo o diretor-presidente da Emurb, os equipamentos serão utilizados de imediato. “Com certeza que tem uma deficiência muito grande. Quando recebemos a prefeitura, todos os equipamentos estavam quebrados. Hoje estamos recebendo essas máquinas, elas vão sair daqui e serão diretamente colocadas em cada bairro. É muita alegria porque são três equipamentos novos, então hoje nós temos cinco máquinas. Eu sei que o pessoal está reclamando muito, tem muitos buracos em cada bairro, mas com essa estruturação que o Prefeito está dando a gente vai conseguir amenizar toda essa situação”, afirma.

O prefeito Tião Bocalom explica que a Emurb não possuía máquinas e trabalhava com aluguel, um custo alto para a empresa. “Como a Emurb não é uma empresa que trabalha com lucro, ela trabalha no limite, então o ideal é que ela tenha suas máquinas, aí sim o custo abaixa e ela consegue se recuperar. Ao total, a gente conseguiu comprar, licitar, até agora 44 máquinas, mas nem todas vão para Emurb”, explica.

Bocalom afirma ainda que as máquinas devem trabalhar de inverno a verão. “No verão, é evidente que o rendimento é maior, mas no inverno não pode parar, aparecem problemas e nós temos que resolver. Tanto aqui na cidade, nas recuperações de ruas, como também na zona rural”, diz.

O secretário de Infraestrutura do município, Cid Ferreira, explica que o maquinário ficará à disposição do município para utilizar onde estiverem sendo executadas obras. “Compreende três retroescavadeiras, uma motoniveladora e oito caminhões, sendo dois caminhões carroceria e seis caminhões caçamba, que à princípio, compramos agora com recurso próprio, mas ainda haverá de chegar mais equipamentos que estaríamos comprando com recursos de convênios”, acrescenta.