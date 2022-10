Bocalom prestigia comemoração realizada pela Associação de Arte e Movimento do Idoso

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, foi recebido, na manhã desta quinta-feira (27), com muita alegria e animação, no Cras da Baixada da Sobral, pelo grupo da Associação de Arte em Movimento do Idoso de Rio Branco.

A associação desenvolve atividades variadas, para promover bem-estar e qualidade de vida para a melhor idade. O prefeito e o diretor-presidente da RBPrev, Osvaldo Rodrigues, receberam certificados de gratidão, pela parceria e contribuição da prefeitura, com a qualidade de vida da pessoa idosa.

O prefeito ressaltou que uma das melhores coisas do mundo é o calor humano. Ele disse que gosta de abraçar, beijar, brincar, pois, segundo ele, é isso que faz a vida ficar boa, o amor ao próximo.

“É isso que eu sinto toda vez que encontro esse grupo de idosos, o calor humano.”

A coordenadora da associação, Raimunda Antunes, explicou que todas as quintas-feiras reúnem todas as modalidades e que passam de 200 pessoas.

“Temos café da manhã, atividade física, acompanhamento de saúde, aferição da pressão, testes rápidos e, também, uma hora e meia de forró”, esclareceu.

O grupo existe desde 2011. As atividades fazem tanta diferença na vida desses idosos, que existem aqueles que vem de longe, como é o caso de seu Joaquim Alves, de 80 anos, sempre que pode, ele sai da Vila Jorge kalume, na estrada Dias Martins, para participar da programação.

O aposentado, Joaquim Alves, disse que gosta muito, pois nasceu na terra do forró, Ceará.

“Estou com 80 anos de idade, mas eu adoro um forró, gosto muito, aqui faço muita amizade. Agora vou em busca dos 100 anos”.

José Façanha é um aposentado de 93 anos de idade e não perde a oportunidade de dançar, para ele a dança é “uma terapia”.

“Venho sempre! É bom dançar, solta o corpo, né? É uma terapia direta, da cabeça até os pés.”