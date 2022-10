Bocalom reafirma que não vai se envolver na eleição Presidência da Câmara

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (Progressistas), voltou a anunciar, nesta segunda-feira (31), que não vai se envolver na disputa pela presidência da Câmara Municipal de Rio Branco, prevista para ocorrer em 1º de dezembro deste ano, quando termina o mandato do atual presidente, vereador N. Lima (União Brasil). O líder do prefeito na Câmara, vereador Raimundo Castro (PSDB), vem se apresentando como candidato.

Tião Bocalom disse que sua base na Câmara é composta por 15 dos 17 vereadores. “Se a Prefeitura se envolver na disputa é possível que criemos problemas com esta base”, disse o prefeito. “Além do mais, eu sempre defendi a necessária independência entre os poderes”, disse.

A ideia é que haja uma chapa de consenso, com apenas um candidato na disputa. A novidade é que, como a eleição vai ocorrer em dezembro, antes da diplomação e posse dos eleitos nas eleições deste ano, os vereadores Emerson Jarude (MDB) e Michele Melo (PDT), eleitos deputados estaduais mas que ainda não tomaram posse, ainda poderão votar para a renovação da mesa diretora da casa. Os dois devem ser substituídos, a partir de janeiro, quando tomarem posse na Assembleia Legislativa do estado do Acre (Aleac), respectivamente, pelos suplentes João Marcos Luz (MDB) e James do lacem (PDT).