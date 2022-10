‘Boiadeirinha’ viraliza ao postar o dia a dia na fazenda e tocar berrante; veja vídeo

Ao g1, Lígia contou que ela e o marido, Bruno, tinham muito medo da Laura não gostar de viver na fazenda, onde o casal mora e o homem trabalha como peão. Porém, a chegada da pequena mudou completamente a ideia da mãe que afirma que a filha é apaixonada pela vida junto aos animais.

“Ela adora ir para o mangueiro, quando falamos que vamos ela mesmo já vai procurar a bota dela, o chapéu ou o boné para poder ir junto. Nós começamos a apresentar os animais logo cedo e também a mostrar a importância de cuidar deles”, afirma.

A mãe conta ainda que hoje, com 1 ano e seis meses, algumas palavras já fazem parte do vocabulário da filha e, a mais usada tem sido “boi”.

“Teve um dia que eu me emocionei muito, nós íamos tocar o gado e para fazer isso precisamos gritar e conversar com eles. Aií eu e o pai dela começamos a gritar e ela levantou a mão e começou a ‘piar’ com o gado, como costumamos fazer. Eu sinto que ela ama o ambiente em que está sendo criada”, afirmou Lígia.

