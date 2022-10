Bolsomenino e Olulaf: campanha de doação à causa animal no Acre usa candidatos como tema

“Se você vota Bolsonaro, doe R$22 e se você vota Lula, doe R$13”. Essa é a campanha de doação para a causa animal que a Associação Patinha Carente lançou, através do Instagram da Organização Não Governamental (ONG).

Com fotos de dois cachorros chamados Bolsomenino e do Olulaf, a Associação pede doação para ajudar a manter as atividades da ONG, que resgata, trata e abriga animais em situações de rua e/ou abandono.

Apesar da brincadeira com relação ao segundo turno das Eleições 2022, a ONG pede doação do valor que cada pessoa puder fazer, através da chave Pix CNPJ: 21.614.179/0001-47