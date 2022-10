Bolsonaro se irrita com jornalista argentino: “Vai falar do seu país”

O presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL), ao ser questionado pelo jornalista Diego Iglesias, da emissora C5N, de Buenos Aires, se aceitará o resultado das eleições, retrucou: “Vai falar do seu país, cara”. O episódio aconteceu após Bolsonaro votar na Escola Municipal Rosa da Fonseca, na zona oeste do Rio.

Após o imbróglio, Jair Bolsonaro não quis mais responder perguntas vindas do jornalista. “Questionei se ele vai reconhecer o resultado eleitoral se perder. O presidente perguntou qual era o meu país, e respondi Argentina. Ele não gostou da pergunta e saiu”, disse Iglesias.

A pergunta do repórter argentino faz referência às investidas de Bolsonaro contra o sistema eleitoral brasileiro que repercutiram o noticiário internacional. Em julho, o presidente se reuniu embaixadores estrangeiros no Palácio Alvorada em busca de endosso para colocar em dúvida o resultado das eleições.

Além disso, a Argentina tem como chefe de Estado Alberto Fernandez. O presidente é alvo constante de ataques de Bolsonaro, principalmente no que tange à economia do país vizinho.

Após votar no Rio, Jair Bolsonaro retorna a Brasília para acompanhar a apuração do Palácio da Alvorada, ao lado de ministros e auxiliares do governo.