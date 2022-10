Bolsonaro sobre ausência de Lula no debate do SBT: “Brochou, pô”

O titular do Palácio do Planalto afirmou que terá “debate solitário”, na noite desta sexta-feira (21/10), após o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ter cancelado sua participação no evento do SBT. No discurso durante o encontro com lutadores, na escola Alliance Jiu Jitsu, na capital paulista, Bolsonaro pediu para o grupo fazer comparações entre ele e o opositor.

“As comparações para ele, do que o cara fez lá atrás, do que fizemos aqui. A questão de família. Hoje, agora, a gente tem um debate solitário no SBT, já que o outro cara não vai”, assinalou.

Em seguida, um integrante da plateia perguntou por que razão Lula não participará do evento, ao que Bolsonaro respondeu:

“Brochou, pô. Acho que quando coloquei as mãos nas costas dele, ele ficou arrepiado.” A fala é em referência ao debate da Band, no último domingo (16/10), quando Lula e Bolsonaro discursaram frente a frente. Em um momento, o mandatário do país se aproximou do petista, colocou as mãos nos ombros do adversário e disse: “Lula, fica aí”.