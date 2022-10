Bolsonaro teve maior votação entre evangélicos do Acre

Um levantamento do site UOL aponta que o desempenho de Jair Bolsonaro (PL) no primeiro turno das eleições tem uma relação direta com o percentual de evangélicos no Brasil. O Acre é um dos estados onde essa comparação é analisada. De acordo com o levantamento, quanto maior o número de fiéis, maior é a votação pro Bolsonaro em uma cidade.

O cruzamento de dados comparou os resultados do primeiro turno com o percentual de evangélicos em 5.564 municípios que tiveram dados sobre religião levantados no Censo de 2010

Hoje o percentual de evangélicos é maior do que há 12 anos, quando 22,2% dos brasileiros se declararam evangélicos. O Datafolha estima que os evangélicos são 27% do eleitorado, enquanto o Ipec trabalha com o patamar de 26%.

Esses dados ajudam a entender os resultados de Jair Bolsonaro em diversas cidades do Brasil. Explicam também as vitórias de Bolsonaro no Acre, Roraima, Rondônia Rio de Janeiro e Espírito Santo. Em contrapartida, também é a religião quem dificulta a penetração do presidente entre o eleitorado nordestino que é o mais católico do país.

O melhor desempenho de Bolsonaro e a distribuição de evangélicos é muito semelhante. Já a votação de Lula é inversamente proporcional à quantidade de fiéis dessas denominações.