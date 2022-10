Botafogo x Palmeiras: veja onde assistir, escalações, desfalques e arbitragem

O Botafogo entra em campo na 10ª colocação e pode terminar a rodada, no máximo, em nono, tomando o lugar do Fortaleza, que igualou os 37 pontos dos cariocas e os ultrapassaram após vencer o Goiás no sábado. Já o Palmeiras, com 60, é o líder isolado e agora tem o Inter no retrovisor, que virou o vice-líder após vencer o Santos na rodada e chegar aos 53.

O Botafogo vem de vitória contra o Goiás e busca manter a sequência positiva: o time não perde há quatro jogos. De lá para cá, venceu três vezes e empatou uma. A série faz o time sonhar com uma vaga na pré-Libertadores. Para o confronto, Luís Castro tem as voltas de Eduardo, que cumpriu suspensão, e de Gatito Fernández, que serviu a seleção do Paraguai.

O Palmeiras, por sua vez, não perde no Brasileiro há 13 jogos e está invicto como visitante (oito vitórias e seis empates). Depois de vencer o Atlético-MG no Mineirão cheio de desfalques, Abel Ferreira terá novidades importantes para tentar fazer a vantagem na ponta subir a dez pontos.