Boticário anuncia ação promocional com até 30% de desconto em itens da marca Match

Até o dia 30 de outubro, o Boticário quer proporcionar aos consumidores a possibilidade de aliar a ciência de Match, marca especialista em cabelos do Boticário, a descontos especiais e atrativos. Por isso, apresenta promoção com até 30% off nas principais linhas e descontos progressivos na compra de duas ou mais unidades de todo o portfólio Match. São diversos produtos para todas as necessidades dos fios, com itens para hidratação, reconstrução e nutrição proporcionando tratamentos completos, da raiz até as pontas.

Para se aproximar ainda mais dos consumidores que já têm seus produtos favoritos da linha, além de convidar novos para conhecerem os produtos que entregam alta performance e ciência, a ação promocional traz como conceito criativo a “Ciência que dá Match com seu cabelo. Desconto que dá Match com você”. Para Ricky dos Anjos, cabeleireiro e parceiro da marca, essa é uma oportunidade de os consumidores conhecerem produtos com fórmulas inovadoras, ativos potencializados em laboratório, que atendem às necessidades de cada um com preços acessíveis. “É incrível poder contar um portfólio rico, como o de Match, com produtos que entregam saúde aos cabelos a preços acessíveis. O cuidado capilar diário, feito em casa com produtos de excelência, auxilia em tudo quando o cliente chega ao salão em busca de tratamentos mais robustos. Conseguimos ter resultados muito mais efetivos, desde o procedimento mais simples ao mais elaborado”, pontua Ricky.

O Spray Match Lab Multibenefícios é um dos produtos promocionados e tem versatilidade em seu DNA. Pode ser usado em conjunto com as máscaras de Match para potencializar o tratamento ou como protetor térmico e finalizador. Possui em sua composição Complexo 3, vitamina B e ácido hialurônico, com ação reparadora de danos profundos, além de proteção UVA e UVB. Já para quem quer estimular o crescimento dos cabelos, a linha Match Tônico de Crescimento tem em sua fórmula vitamina B e proteínas – ativos que garantem o fortalecimento dos fios e previnem a queda capilar.

Outras linhas também com preços promocionais são Match Proteção dos Loiros, que oferece matização e tratamento aos fios descoloridos por meio da arginina e filtro UV, e Match Proteção da Cor, que alia ciência e ativos potencializados, promovendo os cuidados específicos que os fios precisam, trazendo resultados visíveis já na primeira aplicação aos cabelos tingidos. Além disso, Match Science Reconstrução, último lançamento da marca, também entra em desconto. Com ação cientificamente comprovada desde a primeira aplicação, conta com peptídeos inteligentes e óleo de amaranto, atuando na composição do fio, em todas as camadas, com restauração do córtex capilar e reposição da proteína da fibra, eliminando a porosidade para proporcionar fios ultra-hidratados, com textura uniforme e resultados desde a primeira aplicação.