Boxeador colombiano de 25 anos morre após sofrer nocaute; VÍDEO

“O Boxe Cuadrilatero lamenta profundamente a morte de Luis Quiñones, um ser humano excepcional, disciplinado e que sempre mostrou o maior compromisso com este esporte. Gostaríamos de agradecer ao pessoal do Clínica Geral do Norte, que durante este tempo fez o que estava ao seu alcance e cuidou do Luis da melhor forma possível”, lamentaram os empresários de Luis Quiñones.