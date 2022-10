Brasil enfrentará Japão nas quartas de final do Mundial de vôlei

Gostinho de revanche. Assim será a partida de quartas de final do Campeonato Mundial feminino de vôlei, que está sendo disputado na Holanda e Polônia. Com a vitória do Japão sobre a Holanda por 3 a 0 (25/23, 25/23 e 25/21) na manhã deste domingo (9), o time garantiu a terceira posição do grupo, e irá jogar com o Brasil, que terminou em segundo na chave, nas quartas de final. O duelo será na terça-feira, às 15h, com transmissão do sportv2 e tempo real do ge.globo.

O Brasil, que encerrou a campanha na segunda fase no sábado com vitória sobre a bélgica, ficou em segundo na chave com oito vitórias e apenas uma derrota. Só que essa derrota veio exatamente contra o Japão, por 3 a 1.

O regulamento do Mundial feminino de vôlei coloca os quatro classificados de cada chave se enfrentando nas quartas de final. Por isso, Itália, Brasil, Japão e China, que estavam no mesmo grupo, duelam entre si no mata-mata. Do outro lado, Sérvia, EUA, Turquia e Sérvia fazem o mesmo.

CONFRONTOS DAS QUARTAS DE FINAL (11/10)

12h – Itália x China

12h30 – EUA x Turquia

15h – Brasil x Japão

15h30 – Sérvia x Polônia