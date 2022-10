Um vídeo foi gravado no momento em que duas mulheres e um homem não identificados supostamente brigam, em uma praça central do município de Brasileia, no interior do Acre. Apesar de aparecer outra pessoa também não identificada tentando separar a briga, não há informações oficiais sobre a motivação.

É possível identificar no vídeo que uma das mulheres teve roupa íntima exposta durante a briga.

Veja o vídeo: