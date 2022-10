Cães da família matam dois bebês e deixam mãe em estado grave

Os animais de estimação, Cheech e Mia, nunca tinham se envolvido em um incidente violento, de acordo com Canfield. O pai das crianças e marido de Kirstie, Colby Bennard, não estava na residência na hora do ataque. Semanas antes da tragédia ele compartilhou uma foto dos dois cães com a legenda: “nossos leões domésticos”.

As autoridades ainda não sabem por que os animais de estimação da família atacaram violentamente os filhos do casal. O Gabinete do Xerife, que está investigando o caso, divulgou que os pit bulls envolvidos no ataque foram sacrificados nesta quinta-feira (6).