Caixa confirma pagamento de R$ 500 mil; confira quem pode receber

A Caixa em uma parceria com o Elo lançou uma promoção chamada “Agora Vai com Caixa Elo – Vai de Moto, Vai de Meio Milhão de Reais”. Nela, os clientes são premiados ao utilizar cartões de crédito e de débito. Os usuários concorrem a prêmios como: uma moto todos os dias e até R$ 500 mil no sorteio final.

A campanha começou em 1º de setembro e os clientes já podem se cadastrar e acumular números da sorte a cada R$ 30 em compras. Além disso, as compras feitas via QR Code no Caixa Tem (Pagar na Maquininha) e pela Google Pay são válidas.

Thays Cintra, vice-presidente de Negócios de Varejo da Caixa, disse que o objetivo da campanha é ser inclusiva e acessível para todos os clientes do banco. Clientes que utilizam seus cartões de crédito ou débito Caixa Elo nas compras em estabelecimentos comerciais ou no e-commerce poderão participar.

Como participar da promoção da Caixa?

Para participar, é necessário se cadastrar no site da promoção com seu cartão físico e virtual e fazer compras de, no mínimo, R$ 30 com o cartão cadastrado nas lojas ou na internet. Mas atenção, serão computadas somente as compras/transações realizadas após o cadastro dos cartões elegíveis no site da promoção.

Veja como se cadastrar na campanha:

Primeiro, cadastre-se na plataforma da promoção;

Use seu cartão de débito e/ou crédito Caixa Elo, ao pagar na Maquininha do Caixa Tem;

A cada R$30 você receberá um número da sorte;

Concorra a uma moto por dia e mais R$500 mil no sorteio final;

A promoção terminará no dia 31/12/2022.

Quais são os prêmios oferecidos pela promoção?

São diversos prêmios oferecidos pela Caixa, certificados de barras de ouro, Moto Honda Biz 110i no valor de R$ 10.200 cada e 1 certificado de barras de ouro no valor de R$ 500 mil.