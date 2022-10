Caixa libera recursos a mais para o Casa Verde e Amarela

De acordo com os dados divulgados, a Caixa Econômica Federal liberou 36,4% a mais de recursos para o Programa Casa Verde e Amarela de julho a setembro, em comparação com o mesmo período do ano anterior. Apenas em 2022, foram cerca de R$ 48,3 bilhões para o programa de moradia do Governo Federal.

Atualmente, a instituição financeira é responsável por 99% dos recursos liberados para o Casa Verde e Amarela.

Recursos a mais para o programa Casa Verde e Amarela

Em comparação ao trimestre anterior, também foi registrado um aumento de 20,4%. Segundo as informações, essa escalada dos recursos ocorre devido às mudanças nas regras do programa social de habitação.

Antes, o Casa Verde e Amarela era destinado para famílias com renda mensal de até R$ 7 mil. A partir de julho deste ano, no entanto, foi acrescido um valor de R$ 1 mil no total. Ou seja, agora, o programa atende pessoas com renda de até R$ 8 mil.

Além disso, o montante para famílias que recebem até R$ 4,4 mil foi elevado.

Outra alteração é relacionada ao tempo máximo de financiamento, que passou de 30 anos para 35 anos. Conforme apontou a Caixa Econômica Federal, com a ampliação do prazo, o valor das parcelas fica menor e possibilita a entrada de mais pessoas no programa.

Para a construção dos projetos, foram concedidos R$ 3,8 bilhões às construtoras no terceiro trimestre deste ano, o que corresponde a uma alta de 19,6% em comparação ao mesmo período de 2021.

Programa Casa Verde e Amarela

O Programa Casa Verde e Amarela é um programa habitacional do Governo Federal que substituiu o antigo Minha Casa Minha Vida. Tem como principal objetivo facilitar o acesso das famílias brasileiras à moradia, com financiamentos e descontos, de acordo com faixas de renda familiar.

Os juros são menores que os praticados pelo mercado e variam de acordo com a situação financeira dos brasileiros.

Todas as informações podem ser consultadas por meio do site gov.br.

Conforme apontam os dados divulgados pelo governo, cerca de 1,4 milhão de moradias já foram entregues pelo programa, desde 2019.