Campanha nacional é feita para ajudar mãe que perdeu bebê durante vendaval no Acre; participe

“A mãe nem consegue conversar com a gente de tão abalada”. Mais de 20 dias depois da tragédia que fez com que a vida de Taís virasse de ponta a cabeça ao perder seu filho mais novo, de apenas seis meses de idade, e a casa que morava com a família durante uma tempestade em Rio Branco.

O incidente ocorreu no dia 6 de outubro, no Ramal Novo Horizonte, na região do Santa Maria. O pequeno estava dormindo em uma rede e, durante o vendaval, o telhado foi arremessado a aproximadamente 30 metros da casa e levou a rede junto com a criança.

Taís vive agora numa casa alugada com o valor pago pela Prefeitura de Rio Branco, ela tem uma outra filha de 2 anos para cuidar, junto com seu esposo, que é pedreiro, e tenta se reerguer emocionalmente e também materialmente.

A história deles comoveu os acreanos e chegou até o Razões para Acreditar, um grupo que ajuda pessoas e tem muita visibilidade Brasil afora através do perfil no Instagram.

Uma vaquinha foi aberta para que as pessoas possam ajudar a família e a meta é atingir R$ 60 mil. Até esta sexta-feira (28), 24 horas depois já havia sido arrecado R$ 8.486,42 – 14% da meta que tem 30 dias para ser batida.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por VOAA- A Vaquinha do Razōes (@voaa_vaquinhadorazoes)

“Tudo o que eles precisam é ter um lar novamente para tentar recomeçar. A dor nós sabemos que só o tempo irá amenizar, mas nós podemos ajudar com a reconstrução da casa”, diz texto de apresentação.

Para ajudar, basta acessar o link e o passo a passo na tela direciona para a doação.