Campeão estadual, acreano participa de Duelo Nacional de MC’s em Belo Horizonte

Conhecida como uma das principais batalhas de freestyle rap do Brasil, o Duelo Nacional de MC’s, terá um representante acreano em 2022. Vitor da Silva, conhecido como “Thug Dog”, é escritor, compositor e rapper acreano, considerado um dos nomes mais influentes nas Batalhas de Rimas Acreanas, sendo destaque pela Família de Rua – coletivo fruto do Duelo de MC’s.

Em dezembro, Thug Dog participa do Duelo Nacional de MC’s, que acontece em Belo Horizonte, no Viaduto Santa Tereza. A competição deve reunir os melhores MC’s de cada estado. O projeto pretende contar com uma extensão de contato com o público, por meio de redes sociais, com o objetivo de promover a ação, os apoiadores e aumentar a zona de contato com o público.

“Me encontro seguro com as expectativas e sentimentos, ninguém nunca acreditou em mim, dessa vez eu tenho uma rede de apoio sólida. Tenho autoconfiança. Então, esse troféu já é do Acre. Estou positivo, preparado. E sempre cercado de boas energias”, explica.

Vitor nasceu em uma comunidade na região do bairro Calafate, cresceu e se desenvolveu cercado pela criminalidade e violência e usa disso em suas rimas. Além disso, o jovem de 21 anos é estudante de história na Universidade Federal do Acre.

“Minhas expectativas sobre o Nacional poderiam ser descritas em ansiedade. Me encontro ansioso por cada detalhe: Conhecer Belo Horizonte, conhecer as vivências da galera, poder mostrar meu talento, voz e a representividade da minha terrinha que tanto amo. Quero ser voz. E claro, estou ansioso pela minha primeira viagem de avião”, diz Vitor.

Vitórias

Thug Dog participou de, aproximadamente, 205 competições, onde teve resultado positivo em 70% das participações. Em 2017 foi campeão da “BATALHARTE”, uma roda cultural organizada pela ArteTattoSkate em parceria com a Studio Beer e campeão invicto 12 vezes seguidas na Roda Cultural conhecida como “Batalha da Praça”; Em 2018 foi campeão estadual no Duelo Nacional de Mc’s, onde foi semifinalista na competição regional, em Rio Branco.

Em 2019 foi campeão estadual no Duelo Nacional de Mc’s, onde foi semifinalista na competição regional, em Manaus (AM), além de ter sido campeão na final da Edição “Rei do Palácio”, competição recorrente, nas localidades do Centro de Rio Branco; Em 2021 foi campeão da Batalha organizada na Oitava Semana do Hip-Hop, competição recorrente nas localidades do Apolônio Sales; Em 2022 foi campeão da “Batalha do Canal”, na edição Pós Pandemia e campeão da Batalha na Primeira Edição do Especial Hip-Hop, organizada no Recanto Food&Beer. Também em 2022, Thug Dog foi campeão do estadual no Duelo Nacional de Mc’s.

“Quando eu vi meu nome nas placas dos jurados no dia da final estadual, tive a sensação completa de dever cumprido. Aconteceu no momento certo, na hora certa. Afinal, eu já tinha tentado essa vaga antes. Porém, não era a minha vez. E agora, no tempo, principalmente de Deus, chegou”, acrescenta.