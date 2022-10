Campeonato de futebol society da imprensa inicia com duelo entre Secom e TV Gazeta

Foi dado a largada na 19ª edição do Campeonato de Futebol Society da Imprensa Acreana, na manhã deste domingo, 16 de outubro, na Associação Atlética Banco do Brasil (AABB). A abertura dos jogos foi marcada pelo duelo entra as seleções da Secretaria de Comunicação (Secom) e TV Gazeta, com a emissora saindo na frente em placar de 2 a 1 sobre a Secom.

O campeonato é coordenado pelo Sindicato dos Jornalistas do Acre (Sinjac), em parceria com a Federação da Indústria do Acre (Fieac), Prefeitura de Rio Branco e AABB. O evento estava suspenso por dois anos devido a pandemia da covid-19.

Essa edição de retorno da competição conta com seis equipes inscritas, contemplando profissionais de emissoras de TV, sites de notícias, rádios e assessorias de comunicação, conforme enumera o responsável pela Comissão de Esportes do Sinjac, Jessé Moreno da Silva, que é repórter cinematográfico.

Moreno destaca a satisfação em constatar o entusiasmo dos colegas da imprensa com o retorno da competição e os segmentos que não têm jornalistas suficiente para compor os times vão recebendo adesão de profissionais que estejam sem equipes, inclusive até de quem não está atuando no cenário.

“Tivemos êxitos em atender todos os interessados em participar da competição, que vem, sobretudo, com uma pegada de diversão e entretenimento para nós profissionais da imprensa acreana”, finalizou Jessé Moreno.

Na partida de abertura dos jogos, protagonizada pela Secom e TV Gazeta, os marcadores do placar foram, o jornalista Jefson Dourado com um gol para Secom e Gabriel Rotta que marcou dois gols, colocando a emissora à frente do placar nesse início de rodada.

“Nossa equipe da Secom, infelizmente, não conseguiu a vitória. Saímos na frente, mas no segundo tempo perdemos o fôlego e a TV Gazeta virou o jogo. Acredito que temos potencial pra melhorar no campeonato e se classificar pra finais”, analisou Dourado.