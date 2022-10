Câncer de próstata: mais de 40 casos já foram registrados no Acre em 2022

O câncer de próstata é o segundo mais comum entre homens no Brasil, de acordo com o Instituto Nacional de Câncer (Inca), atrás apenas do câncer de pele não melanoma. No Acre, apenas em 2022, foram registrados 44 casos desse tipo de câncer, até então sendo a maior ocorrência, segundo dados da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre).

Conforme apontam os dados, todos os anos foram registrados números expressivos de casos de câncer de próstata, sendo os maiores números em 2008, com 93 casos, e 2009, com 81 casos.

Câncer de próstata

A próstata é uma glândula que apenas o homem possui e está localizada na parte baixa do abdômen. Além disso, é um órgão pequeno, com a forma de uma maçã, situada abaixo da bexiga e à frente do reto, fazendo parte do sistema reprodutor masculino. Esse tipo de câncer é considerado da terceira idade, visto que cerca de 75% dos casos no mundo ocorrem a partir dos 65 anos.

Sintomas

Segundo o Inca, na fase inicial, o câncer da próstata tem evolução silenciosa. Muitos pacientes não apresentam nenhum sintoma e quando apresentam, são semelhantes aos do crescimento benigno da próstata, caracterizado pela dificuldade de urinar e necessidade de urinar mais vezes durante o dia ou à noite. Na fase avançada, pode provocar dor óssea, sintomas urinários ou, quando mais grave, infecção generalizada e até insuficiência renal.

Diagnóstico

O diagnóstico precoce pode ser feito por meio da investigação com exames clínicos, laboratoriais, endoscópicos ou radiológicos de pessoas com sinais e sintomas sugestivos da doença, caracterizando o diagnóstico precoce. Já o rastreamento é feito com pessoas sem sinais ou sintomas, mas pertencentes ao grupo com maior chance de ter a doença.

No caso deste câncer, os exames que devem ser feitos são o toque retal e o exame de sangue para avaliar a dosagem do PSA, o antígeno prostático específico. O diagnóstico é feito por meio da biópsia prostática por via trans-retal ou trans-perineal e guiada por ultrassonografia e/ou ressonância magnética. A indicação de biópsia depende do toque retal e valores de PSA.

Tratamento

Quando a doença atingiu apenas a próstata e não se espalhou para outros órgãos, é indicado a cirurgia e radioterapia. Já o tratamento para a doença mais avançada, radioterapia ou cirurgia em combinação com tratamento hormonal têm sido usado para tratar os pacientes.

Dados no Acre

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre disponibilizou dados dos casos de câncer de próstata e apenas em 2022, foram registrados 44 casos. Os dados compreendem o período de 2007 até o período atual, e desde o primeiro ano foram registrados casos.

2007: 66 casos

2008: 93 casos

2009: 81 casos

2010: 68 casos

2011: 63 casos

2012: 65 casos

2013: 59 casos

2014: 83 casos

2015: 68 casos

2016: 64 casos

2017: 64 casos

2018: 67 casos

2019: 62 casos

2020: 40 casos

2021: 51 casos

2022: 44 casos