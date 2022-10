Candidata ao Senado, Nazaré Araújo vota em Rio Branco: “Voto tem valor e consequência”

Acompanhado do candidato a governador Jorge Viana (PT), e de outros candidatos da Federação Brasil da Esperança no Acre, a candidata a senadora Nazaré Araújo, votou às 7h50 desta manhã, no Ministério Público do Trabalho, bairro Dom Giocondo, em Rio Branco.

“Muito obrigada a você que sai da sua casa para fazer esse registro da vontade. Nós somos os responsáveis por aquilo que queremos ver no nosso país. Eu digo mais uma vez a você: voto não tem preço, voto tem valor e consequência. A gente ouve falar que muitas pessoas estão oferecendo dinheiro pelo voto. Depois você fica sem uma creche, sem um bom trabalho de política pública”, declarou a candidata.