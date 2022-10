Candidato a deputado estadual do Acre realiza ato em defesa da democracia

Com o objetivo de replicar ato já praticado em outros estados do Brasil e demonstrar confiança no sistema eleitoral e na urna eletrônica, o jovem advogado Ítalo Mesquita, candidato a deputado estadual, entregou uma carta ao Presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), Desembargador Francisco Djalma, da última sexta-feira (30).

No documento, o advogado-candidato se declara confiante na credibilidade das instituições responsáveis pela realização das Eleições Gerais no Acre e se coloca à disposição da Corte Eleitoral para atividades educativas e de conscientização.

“A população do nosso Estado deposita sua segurança na constante vigilância e acuidade do sistema de justiça eleitoral e das forças de segurança, frente a toda e qualquer tentativa de mácula da integridade e lisura do processo eleitoral, sem prejuízo da atenta apuração, investigação, processo e julgamento de toda e qualquer investida ilícita, seja contra a democracia, as instituições do Estado Democrático de Direito, a Constituição Federal e a ordem democrática e legal que sustentam nosso país como República soberana e independente, seja contra lesão a direito e garantia fundamental no processo eleitoral, dentro do devido processo legal e assegurada a ordem pública”, escreve Ítalo Mesquita.

Na entrega da carta, o candidato elogiou o trabalho realizado por todos os responsáveis por colocar em prática a eleição, cumprindo fielmente o calendário eleitoral.

“É um gesto simples para muitos, mas meu objetivo é reconhecer todo o esforço de tantas pessoas envolvidas para que o processo eleitoral siga como previsto, resultando na escolha democrática dos futuros governantes”, explicou.