O candidato a deputado estadual Francineudo Costa (União Brasil) foi preso na manhã deste domingo (2) acusado de compra de votos.

A prisão aconteceu às 10h.

De acordo com informações divulgadas na coletiva de imprensa realizada na sede do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), o político estava com R$ 2.300 em espécie.

Outras 13 prisões por crimes eleitorais foram registradas em todo o Estado nas últimas horas.