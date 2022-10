Cantor haitiano Mikaben morre aos 41 anos durante show em Paris

O cantor haitiano Mikaben morreu, aos 41 anos, na noite de sábado, 15, durante um show em Paris, na França. A suspeita é de que ele teve um ataque cardíaco.

O músico se apresentava na capital francesa, na sala de espetáculos Accor Arena, com capacidade para 20 mil pessoas. No Twitter, o local confirmou a morte do cantor “depois de sofrer uma convulsão no palco e apesar dos esforços dos serviços de emergência”, escreveu. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que o músico fazia o show e desmaia. Nascido em 1981, em Porto Príncipe, Mikaben era filho do cantor Lionel Benjamin.