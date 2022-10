Caos na telefonia móvel deixa cidade no interior do Acre isolada e sem comunicação

Nesta sexta-feira (28), o secretário de comunicação de Porto Walter, Macson Alves, juntamente com outras autoridades do município, buscaram apoio do Ministério Público do Estado para tentar solucionar um problema que já é recorrente na região, o caos na telefonia móvel.

Segundo informações, Porto Walter já está há 3 dias sem sinal de telefonia móvel e isto impede o funcionamento de casas lotéricas e agências bancárias.

O promotor Iverson Bueno, esteve reunido com o Prefeito César Andrade, o presidente da Câmara de Vereadores, Robson Rodrigues e o Deputado Federal eleito Zezinho Barbary, afim de buscar soluções para o problema.

“O promotor Iverson, já conhecia essa realidade e agora está presenciando a situação. Ele acolheu nossa demanda e tomará medidas”, disse Macson ao site G1 Acre.

Vale ressaltar, que o problema na telefonia móvel não é exclusividade de Porto Walter, mas sim de todas as cidades do Vale do Juruá.