Carreta com 55 toneladas de carga derruba ponte de madeira; veja vídeo

CLIQUE AQUI para ver o vídeo.

Uma ponte de madeira sobre o Rio do Peixe desabou e ‘engoliu’ uma carreta bitrem carregada com calcário, em Bonito (MS) – a 298 km de Campo Grande, na tarde de quinta-feira (6). De acordo com a prefeitura, a capacidade máxima permitida da ponte era de, no máximo 25 toneladas, e a carreta pesava 55 toneladas. (Veja o vídeo acima)

A ponte, de 30 metros, era de madeira e não suportou o peso da carreta.O condutor e o proprietário da carga disseram à prefeitura que tinham consciência do peso do veículo e do risco. Apesar do susto, o motorista não ficou ferido com o acidente.

Em nota, a equipe da Secretaria de Obras informou que o rompimento foi causado por conta do excesso de carga da carreta. A ponte foi totalmente reformada há 8 meses, sendo construída com vigamentos simples e armado, com extensão de 30 metros.

Equipes da Prefeitura Municipal e a Guarda Municipal estiveram no local apurando todos os detalhes para tomar as providências para reconstrução da ponte.

Rota alternativa

O trecho sobre o Rio do Peixe está interditado, e a carreta deve ser removida nesta sexta-feira (7).