Carro capota e deixa duas pessoas feridas durante colisão em Rio Branco

Jean Carlos Correia Rodrigues, 30 anos, e Redson Rezende de Araújo, 29, ficaram gravemente feridos após uma forte colisão entre carros na noite desta terça-feira (11), nos cruzamentos da rua Margarida com a Avenida 7 de Setembro, no bairro Nova Esperança, em Rio Branco.

Segundo informações das autoridades de trânsito, Jean e Redson trafegavam sentido bairro-centro em um carro modelo Gol, de cor cinza e placa MZW-6697, na avenida 7 de Setembro, quando foram surpreendidos por um condutor que trafegava pela rua Margarida em outro carro modelo Gol, de cor cinza e placa BEI-9E43, que acabou invadindo a preferencial e batendo na lateral do automóvel em que estava a dupla.

Devido à forte colisão, o carro de Jean e Redson capotou e bateu em uma pernamanca que segura a cobertura de um comércio. Com o impacto, Jean e Redson ficaram dentro do veículo e foram retirados pelos socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Dentro do veículo das duas vítimas havia várias latinhas de cerveja. O motorista que avançou a preferencial permaneceu no local e ligou para uma ambulância e a Polícia Militar.

O Samu enviou uma ambulância de suporte avançado e uma ambulância básica. Os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam Jean e Redson ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde grave. Jean teve fratura nas costelas direitas, Traumatismo Craniano Encefálico (TCE) de natureza leve, além de alguns cortes no rosto e várias escoriações por todo o corpo. Já Redson tem uma suspeita de fratura na cervical, Traumatismo Craniano Encefálico (TCE) de natureza leve e um trauma no tórax.

Policiais Militares do Batalhão de Trânsito estiveram no local e isolaram a área para os trabalhos de perícia. Após a perícia, os veículos foram retirados pelo guincho.