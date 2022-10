Na tarde desta terça-feira (18), um carro de cor vermelha pegou fogo quando o motorista descia a Ponte Coronel Sebastião Dantas, no Centro de Rio Branco.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas ao chegar no local, populares já haviam apagado o incêndio com ajuda de extintores de lojas que ficam próximas ao local do acidente.

Segundo o Corpo de Bombeiros, ninguém ficou ferido e a suspeita é que o incêndio aconteceu devido um sobreaquecimento no sistema de arrefecimento do motor do carro.