Carro furtado em São Paulo é recuperado no interior do Acre

Um carro modelo Fiat Toro, com placas do estado de São Paulo (SP), foi recuperado na tarde deste sábado (8), na área Central de Brasiléia, no interior do Acre.

Segundo informações de policiais rodoviários federais e do Grupo de Intervenção Rápida e Ostensiva (GIRO), o carro modelo Fiat Toro, com placas RUB-9J93, do estado de São Paulo (SP), passou no posto fiscal na BR-317 no entroncamento do município de Xapuri e a fiscalização eletrônica detectou que o carro estava com restrição de roubo ou furto, há cerca de três dias.

Uma equipe da PRF começou a fazer um acompanhamento e o veículo acabou entrando na zona urbana de Epitaciolândia e depois passou para Brasileia, quando foi solicitado apoio para o Grupo de Intervenção Rápida e Ostensiva (GIRO) do Bope, que conseguiu interceptar e fazer a parada do veículo.

Ainda segundo a polícia, os criminosos retiraram o sistema de rastreamento da empresa, que abriu o alerta de furto do veículo. Em uma rápida pesquisa foi descoberto que o veículo pertence a uma locadora paulista. O carro deveria ter sido devolvido três dias atrás e havia sido alugado por uma mulher no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo.

Diante dos fatos, o motorista recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Brasileia, para serem tomadas as medidas cabíveis e o carro ser devolvido à locadora de veículos em São Paulo.