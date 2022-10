Casal é roubado após pedir que ladrão tirasse fotos deles em Rio Branco; um foi esfaqueado

Um rapaz e uma garota de 14 e 15 anos foram vítimas de roubo e um deles foi esfaqueado na noite deste domingo (30), na Rua Seis de Agosto, no bairro Seis de Agosto, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações das vítimas, o casal de amigos adolescentes estavam no meio da Passarela Joaquim Macedo, na região do Novo Mercado Velho, quando pediu para um homem desconhecido tirar uma foto deles.

A garota deu o celular ao homem e, ao terminar de tirar a foto, ele devolveu o celular. O casal saiu em direção a Seis de Agosto e acabou sendo atacado por dois criminosos em uma bicicleta.

Os adolescentes entraram em luta corporal com os dois e o que tinha tirado a foto entrou na confusão para pegar o celular e a bolsa dos adolescentes. Um dos criminosos, de posse de uma faca, deu um golpe que acertaria a menina, mas o rapaz entrou no meio e foi ferido nas nádegas. Após a ação, os bandidos saíram correndo levando os pertences das vítimas.

Moradores da região, que presenciaram a tentativa de lá latrocínio, acionaram a polícia e uma ambulância e ajudaram o casal, na tentativa de estancar o sangramento ativo nas nádegas do menino.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) enviou uma ambulância de suporte básico, que foi ao local e prestou os primeiros atendimentos ao menor, que teve o quadro clínico estabilizado e foi encaminhado a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Baixada da Sobral.

Policiais Militares do 2° Batalhão também estiveram no local, colheram as informações e realizaram buscas na região, mas nenhum suspeito foi encontrado.

O caso segue sob investigação dos agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE), da Delegacia Especializada de Investigação Criminal (DEIC).