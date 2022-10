Casillas publica que é gay, apaga mensagem e diz que foi hackeado

Capitão da Espanha durante o título da Copa do Mundo de 2010 e ídolo do Real Madrid, Iker Casillas causou alvoroço em suas redes sociais neste domingo (9/10). O ex-goleiro publicou em seu Twitter que era gay. Cerca de uma hora e meia após a publicação ele apagou o tweet e afirmou ter sido hackeado, além de pedir desculpas para a comunidade LGBT pelo ocorrido.

Confira a publicação original feita pelo espanhol de 41 anos.

Reprodução/ Twitter

Depois, publicou que sua conta havia sido hackeada e pediu desculpas.

Cuenta hackeada. Por suerte todo en orden. Disculpas a todos mis followers. Y por supuesto, más disculpas a la comunidad LGTB. 🙏 — Iker Casillas (@IkerCasillas) October 9, 2022

O tempo em que a publicação se manteve no ar foi suficiente para render muito assunto nas redes. O primeiro deles foi feito por Carles Puyol, ex-zagueiro e ídolo do Barcelona. Na publicação em que Casillas dizia ser gay, Puyol comentou: “É hora de contarmos nossa história”.

Iker Casillas, ex-jogador do Real Madrid, e Carles Puyol, ex-jogador do Barcelona, revelam ser gays:

"É hora de contarmos nossa história ❤️", disse o ex-zagueiro. Felicidades! pic.twitter.com/rEwYUMT6tH — PAN (@forumpandlr) October 9, 2022

Segundo informações da imprensa espanhola, o comentário de Casillas na rede seria uma forma de responder de maneira irônica os rumores de que ele estaria tendo um affair com a atriz Alejandra Onieva.

Essa não é a primeira vez que colocam Casillas como suposto namorado de alguma figura da mídia. Recentemente, a imprensa espanhola chegou a dizer que o ídolo do Real estava tendo um caso com a cantora Shakira, ex-mulher de Gerard Piqué, com quem jogou na seleção espanhola e conquistou a Copa e a Eurocopa.