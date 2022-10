Casimiro dá R$ 1 mil para entregador de IFood: “Mudou rumo da semana”

O entregador de IFood Thiago Koller foi surpreendido com um Pix de R$ 1 mil do streamer Casimiro Miguel. Em um relato nas redes sociais, o rapaz contou que recebeu um pedido de entrega nessa segunda-feira (3/10) para a casa do famoso, e pediu uma foto com ele.

De acordo com Koller, ele saiu de casa “preocupado com as contas” e conversando com Deus, e sua primeira entrega foi um pedido de Casimiro, conhecido como streamer mais famoso do Brasil.

“Hoje eu achei que seria mais um dia normal de luta e batalha… Preocupado com as contas falando com Deus antes de sair de casa e simplesmente na primeira entrega do dia, eu li simplesmente CASIMIRO MIGUEL, falei calma aí… né possível que é ele… Deve ser meme!”, escreveu o entregador em seu Twitter.

Hoje eu achei que seria mais um dia normal de luta e batalha… Preocupado com as contas falando com Deus antes de sair de casa e simplesmente na primeira entrega do dia , eu li simplesmente CASIMIRO MIGUEL , falei calma aí…né possível que é ele … Deve ser meme ! @Casimiro pic.twitter.com/oHCw5WXYxv — O Kollër #TDT (@thiago_koller) October 4, 2022

Koller ainda postou uma conversa que teve com Casimiro pelo chat do aplicativo. “Bom dia, Vasco da Gama. Se for tu mesmo eu quero foto e tu me gastando na live”, pediu o entregador.

“Fala comigo, paizão. Manda teu Pix rápido aí”, respondeu Casimiro. Além de conseguir uma foto com o streamer, Thiago Koller ainda ganhou um Pix de R$ 1 mil de Casimiro Miguel.

“Já tava ali feliz, meu dia e minha semana já tinham começado perfeitos, o fato de ver esse cara que é incrível e completamente humilde já tinha ‘valido’ pra caralh*… E ele falando do tal do Pix kk eu só queria resenhar, falar de Vasco, contar da promessa que fiz pro Vasco subir”, escreveu o entregador.

“Mas também tinha que trabalhar, foram poucos minutos mas que vão ser inesquecíveis pra mim. E pra finalizar às 17 hrs da tarde abro o banco e dou de cara com essa surpresa, simplesmente ele mudou o rumo da minha semana, e cara eu ainda não tô acreditando que isso rolou comigo”, completou.

Por fim, Thiago Koller ainda agradeceu o “rei dos memes” da Twitch: “Deus é maravilhoso o tempo todo, essa é minha forma de tentar te agradecer por tanto paizão… Cazé tu é o ‘gordola’ mais amado do Brasil e meu ídolo… Um dia eu quero poder proporcionar aos outros oque tu me proporcionou hoje! Te amo.”