Caso José Dumont: Mãe de adolescente depõe; ‘tristeza e revolta’, diz ela

A mãe do adolescente de 12 que teria sido vítima do ator José Dumont, de 72, nos últimos meses chegou à Delegacia da Criança e Adolescente Vítima (Dcav), no Centro do Rio, na manhã desta quinta-feira, para prestar depoimento pela primeira vez.

Dumont é insvestigado por suspeita de estuprar o menino. Ao chegar ao local, bastante emocionada, a mulher relatou que só soube do que ocorreu com seu filho após o caso ser denunciado por outras pessoas. Vizinhos foram responsáveis por alertar a polícia sobre o caso:

— Eu não sei o que sinto. Tristeza, revolta, não sei explicar. Ninguém imagina que isso iria acontecer. Fiquei sabendo após as pessoas denunciarem. A minha vida está difícil. Eu não trabalho mais para organizar a minha vida e a vida do meu filho — relatou aos prantos.

Ela contou que Dumont era muito atencioso com toda a família:

— Ele tratava muito bem a mim e a minha família. Sempre era muito atencioso. A gente quis retribuir a atenção com um bolo de aniversário e aconteceu isso. Só quero justiça. Quero ele preso, porque o meu filho e outras crianças correm risco. Do mesmo jeito que ele fez com o meu filho, ele pode fazer com outras crianças. Será que ele não fez isso com outras crianças e as mães não estão coagidas? — indagou ela.

De acordo com André Luiz Garcia Barbosa, advogado da família, os abusos teriam acontecido no entorno da residência do ator, na Zona Sul do Rio.

— A mãe, o padrasto e o menino nunca subiram na casa dele. É bom frisar isso. Tudo teria acontecido no entorno da residência dele.

Antes de saber do abuso, os pais da criança chegaram a fazer uma festa de aniversário, em agosto, para o ator, disse o advogado.

— A família fez uma festa para ele, um bolo, em agosto, no seu aniversário de 72 anos. Foi tudo ali no comércio deles. Dias depois, eles souberam do que estava acontecendo. Quando a mãe soube que a criança foi abusada, foi horrível. A família se sentiu enganada.

O advogado informou que a família processará o artista.

— Vamos processá-lo. Queremos uma ação indenizatória. Vou me habilitar ao processo para acompanhar os trâmites e ver quais das condições de fazer uma proposta na denúncia, para que o Ministério Público peça a prisão dele. Apensar de parecer que não representa um perigo à sociedade, causa sim. Ele pode persuadir testemunhas, deixar os vizinhos com medo etc — avaliou o advogado.

O EXTRA tenta contato com a defesa do ator.

Ator usará tornozeleira eletrônica

Na terça, a desembargadora Suimei Meira Cavalieri, da 3ª Vara Criminal, mandou soltar o artista após acolher um habeas corpus de sua defesa. Uma semana antes Dumont havia tido um pedido semelhante negado no Plantão Judiciário.

A presidente em exercício da 3ª Vara Criminal determinou que o ator seja monitorado por uma tornozeleira eletrônica. Na manhã desta quarta, ele deixou a Casa do Albergado Crispim Ventino, em Benfica, na Zona Norte do Rio. Ele havia sido preso em flagrante, há pouco menos de um mês, por armazenamento de pornografia infantil.

Escreveu a magistrada na determinação: “Por unanimidade, concederam parcialmente a ordem, para relaxar a prisão do paciente, determinando-se a imediata expedição de alvará de soltura, mas com imposição sustitutiva de caltelares alternativas, nos termos do voto do relator”.

Segundo o Tribunal de Justiça, a prisão preventiva foi afastada porque o ator está sendo processado pelo crime de armazenamento de imagens de cenas pornográficas e “de acordo com o Código de Processo Penal, não cabe prisão preventiva nessa situação. No entanto, ele terá de cumprir medidas cautelares alternativas, como monitoração eletrônica”.