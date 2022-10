Ceará: acidente em tirolesa na praia de Canoa Quebrada mata turista

Acidente em um brinquedo tirolesa na praia de Canoa Quebrada, no município de Aracati, litoral do Ceará, teve saldo trágico: um turista da Paraíba, de 39 anos, morreu após a viga de sustentação do equipamento se romper, nesta segunda-feira (10/10). As informações são do G1.

O acidente aconteceu durante passeio pelas dunas da praia. Conforme informações preliminares, a vítima, que ainda não foi identificada formalmente, teria sofrido um acidente e foi socorrida por terceiros para um hospital do município.

O secretário de Segurança de Aracati, Werisleik Pontes Matias, informou que a família da vítima foi ouvida em uma delegacia e que o governo municipal presta atendimento no caso.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Civil apura as circunstâncias do acidente.

O Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur) da Polícia Militar (PMCE) foi acionado para a ocorrência, que segue em andamento. A investigação ficará a cargo da Delegacia Regional de Aracati.