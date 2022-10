Cena de sexo entre Jade Picon e Chay Suede viraliza nas redes sociais

Finalmente aconteceu a primeira cena de sexo entre Chiara e Ari em Travessia. Exibida na noite desta quinta-feira (27/10), a primeira noite de amor dos pombinhos virou assunto nas redes sociais. Os personagens interpretados por Chay Suede e Jade Picon apareceram na telinha da Globo completamente nus, fazendo a temperatura subir na trama escrita por Glória Perez.

“Nunca mais vou reclamar da atuação de Jade Picon depois dessa cena dela com Chay Suede no apartamento, meu Deus, que autocontrole é esse”, brincou um internauta no Twitter. “Jade Picon e Chay Suede, dois grandes gostosos na minha TV, obrigada Glória Perez”, escreveu outro telespectador de Travessia na rede social do passarinho azul.

Sem o menor sentimento de culpa pelo seu amor de infância, Ari enterrou definitivamente Brisa (Lucy Alves) ao transar com Chiara pela primeira vez.

