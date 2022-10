Centro de Apoio ao Surdo abre inscrições para curso de Libras em Rio Branco

O Centro de Apoio ao Surdo (CAS/AC) abre nesta segunda, 17, as inscrições para um curso básico gratuito de Língua Brasileira de Sinais (Libras), em Rio Branco. Os interessados devem acessar o endereço eletrônico www.even3.com.br/curso-basico-de-libras-285121.

O curso é voltado para profissionais da área de educação e comunidade geral. A coordenadora do CAS, Joana D’arc Silva, explica que o objetivo é universalizar o conhecimento sobre a importância da Libras na vivência comunicacional da pessoa surda, “de modo que seja valorizada e respeitada a comunicação entre pessoas surdas e ouvintes”.

As aulas se iniciam na segunda-feira, 24, de modo presencial, no turno da tarde, na Escola Francisco Salgado Filho, localizada no bairro Floresta, e serão ministradas no período de 40 dias. Os documentos necessários para efetivar a matrícula são cópia do RG, do CPF e do certificado de conclusão do ensino médio.