Cinco pessoas são presas com três armas e mais de 50 munições no interior do Acre

Cinco pessoas foram presas acusas de porte ilegal de arma de fogo, na noite de quinta-feira (20), dentro de uma residência no bairro Leonardo Barbosa, no município de Brasiléia, no interior do Acre.

Segundo informações dos policiais militares do 5° Batalhão, a guarnição estava em um patrulhamento de rotina pelo bairro Leonardo Barbosa, quando avistou dois homens saindo de uma residência e fugindo para uma área de mata em atitude suspeita.

Ao chegar no local, os PMs viram uma mulher no interior da casa e foi solicitado que liberasse a entrada dos policiais, que foi autorizada. Na revista do imóvel, foi encontrado em baixo de uma cama uma bolsa com três pistolas e 55 munições intactas. No momento da apreensão das armas, a mulher acabou presa.

Os militares pediram reforços e começaram a realizar ronda as proximidades do local e foram encontradas mais quatro pessoas, inclusive os dois que correram para a área de mata. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos acusados, que foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Brasiléia, para serem tomadas as medidas cabíveis.