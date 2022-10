Cinco regiões ficam sem energia elétrica nesta segunda-feira

Um desligamento de energia elétrica está programado para esta segunda-feira (17/10) em cinco regiões administrativas do Distrito Federal. Em função dos trabalhos de construção e manutenção de rede e poda de árvores, haverá interrupção do serviço em Brazlândia, Lago Sul, Sobradinho II, Guará e Gama. O desligamento programado é necessário para garantir a segurança dos cidadãos e dos técnicos durante o serviço.

Em Brazlândia, a interrupção vai ocorrer na Chácara 3, Gleba 3 do Núcleo Rural Alexandre Gusmão, para construção de rede, das 8h30 às 16h. Nesse mesmo horário e por conta do mesmo tipo de serviço, moradores do Condomínio Solar Brasília, no Lago Sul, também devem se programar, pois o fornecimento de energia estará suspenso.

Já em Sobradinho II, a interrupção – das 8h30 às 16h – vai afetar a Quadra 2 da Avenida Contorno, o Conjunto 5 e a EQ 101/102 do Condomínio Alto da Boa Vista, a Fazenda Ribeiro e o Km 5, ambos na DF-002, e o Km 13 da DF-007. O mesmo ocorre em setores das rodovias DF-205, DF-250, DF-330, na Rua 18 do Lago Oeste e em áreas dos núcleos rurais Caatingueiro, Córrego de Ouro, Sobradinho, Sobradinho II e Fercal.

No Guará, das 8h30 às 12h, a manutenção de rede vai interromper o fornecimento de energia em parte da QE 40 e da QE 26.

No Gama, das 8h30 às 16h, vão ficar sem energia nos seguintes endereços: Córrego Olho d’Água – Condomínio Bom Retiro, chácaras Olho d’Água, Santa Bárbara, chácaras 1 a 3, 5 a 9, 11, 13, 15 a 20 e 39; Núcleo Rural Casa Grande – chácaras 1-A, 1-B, 2, 3, 3-A, 7, 7-A, 9, 11, 12, 16, 18, 22, 23-A, 24, 25, 40, M1D, chácaras Olhos d’Água, São Lourenço, Santa Rosa, Fazenda Nova Era, Gleba A e Rua 7; Núcleo Rural Ponte Alta Norte – chácaras 1, 2, 16, 19, 31-A, 36, 37, 43, 45, 46, 62, chácaras Cosme, Dourado, G Mineiro, Lucena, Tavares, Vó Nazaré, Conjunto 1, conjuntos O e P e Rua 5; Núcleo Rural Ponte Alta de Cima – chácaras 2, 3, 12 e 13 e Núcleo Rural Ponte Alta – chácaras 30 a 33, 38, 49, 50 e 132.

Além dos desligamentos já previstos, pode ocorrer de acabar a energia em alguma região, sem comunicação prévia. Nesses casos, a população pode registrar a ocorrência pelo telefone 116. Clientes com deficiência auditiva e de fala podem acessar o atendimento pelo 0800 701 01 55, desde que utilizem aparelho adaptado para essa finalidade.