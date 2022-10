Cine Araújo exibe “As Aventuras de Tadeo” adaptado para autistas

O Cine Araújo, localizado no Via Verde Shopping, disponibiliza mais uma sessão adaptada para autistas. Neste sábado, 8, às 13h30, será exibido “As Aventuras de Tadeo”, para uma melhor experiência, a sala que receberá a sessão terá os seguintes ajustes: não haverá exibição de propagandas e trailers, as luzes ficarão acesas durante toda a exibição, as portas ficarão abertas para permitir que o público da sessão circule livremente, volume de som entre 3 e 3,5 decibéis e temperatura mínima de 22º celsius na sala.

Além disso, há três novos filmes em cartaz. “Os Suburbanos” é um filme de comédia brasileira que conta a história de Jefinho (Rodrigo Sant’anna), que sonha em se tornar um cantor de pagode bem famoso e, para tanto, se dispõe a tudo – até mesmo limpar a piscina do dono da gravadora, de olho em uma possível oportunidade.

“Amsterdam” é um filme de drama estrelado por Christian Bale, Margot Robbie e Taylor Swift, na trama três amigos se encontram no centro de uma das histórias mais secretas da história americana. O longa está na lista dos filmes mais intrigantes do Oscar de 2023.

Em “Morte, Morte, Morte”, Bee e sua amiga, ambas de família muito bem sucedidas e ricas da Europa, decidem viajar juntas para uma festança em uma mansão remota. Junto com elas, outros convidados da mesma faixa etária de vinte anos, e também muito ricos. Depois de curtirem muito, o grupo decide jogar “Morte, Morte, Morte”, uma brincadeira onde alguém é assassinado e todos precisam adivinhar quem foi o assassino. Já temos uma ideia de como esse filme terminará, mas para saber a realidade, só indo ao Cine Araújo.

PROGRAMAÇÃO DA SEMANA

SALA 01 – (2D) – ACAMPAMENTO INTERGALÁCTICO – NACIONAL

COMÉDIA – 86 MIN – verificar classificação

SAB E DOM: 13h30

SALA 01 – (2D) – ORFÃ 2: A ORIGEM – DUBLADO

TERROR – 99 MIN – verificar classificação

SAB E DOM: 15h15

QUI, SEX, SAB, DOM E SEG: 19:15

TER: 15h30

SALA 01 – (2D) – OS SUBURBANOS – NACIONAL

COMÉDIA – 86 MIN – verificar classificação

QUI, SEX, SAB, DOM E SEG: 17h30 e 21h30

TER: 17h45

SALA 01 – (2D) – HALLOWEEN ENDS – DUBLADO

TERROR – 109 MIN – verificar classificação

PRÉ-ESTREIA, TERÇA: 19h30 e 21h45

____________________________________

SALA 02 – (2D) – AS AVENTURAS DE TADEO – DUBLADO

ANIMAÇÃO – 89 MIN – verificar classificação

QUI: 17h e 19h

SEX, SAB, DOM, SEG E TER: 15h, 17h e 19h

SALA 02 – (2D) – A MULHER REI – DUBLADO

AÇÃO – 135 MIN – verificar classificação

QUI, SEX, SAB, DOM E SEG: 21h15

SALA 02 (2D) – HALLOWEEN ENDS – DUBLADO

TERROR – 109 MIN – verificar classificação

PRÉ-ESTREIA, TERÇA: 21h

____________________________________

SALA 03 – (2D) – SORRIA – DUBLADO

TERROR – 115 MIN – verificar classificação

SAB E DOM: 14h45

Diariamente: 17h, 19h15 e 21h30

____________________________________

SALA 04 (2D) – AS AVENTURAS DE TADEO – DUBLADO

ANIMAÇÃO – 89 MIN – verificar classificação

SESSÃO ADAPTADA, SAB: 13h30

SALA 04 – (2D) – MINIONS – DUBLADO

ANIMAÇÃO – 87 MIN – verificar classificação

SAB E DOM: 15h30

SALA 04 – (2D) – MORTE, MORTE, MORTE – DUBLADO

TERROR – 95 MIN – verificar classificação

Diariamente: 17h30, 19h30 e 21h30

____________________________________

SALA 05 – (2D) – AS AVENTURAS DE TADEO – DUBLADO

ANIMAÇÃO – 89 MIN – verificar classificação

SAB E DOM: 14h

Diariamente: 16h

SALA 05 – (2D) – A MULHER REI – DUBLADO

AÇÃO – 135 MIN – verificar classificação

Diariamente: 17h45 e 20h30

____________________________________

SALA 06 – (2D) – A QUEDA – DUBLADO

SUSPENSE – 107 MIN – verificar classificação

SAB E DOM: 14h15

SALA 06 – (2D) – AMSTERDAM – DUBLADO

SUSPENSE – 134 MIN – verificar classificação

Diariamente: 16h30 e 19h15

SALA 06 – (2D) – MORTE, MORTE, MORTE – LEGENDADO

TERROR – 95 MIN – verificar classificação

QUI, SEX, SAB, DOM E SEG: 22h

SALA 06 – (2D) – HALLOWEEN ENDS – LEGENDADO

TERROR – 109 MIN – verificar classificação

PRÉ-ESTREIA, TERÇA: 22h

