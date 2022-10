Cine Araújo exibe Coldplay Live Broadcast from Buenos Aires

O Cine Araújo, localizado no Via Verde Shopping, exibirá a apresentação do Coldplay no estádio do River Plate, em Buenos Aires, na Argentina, nos próximos dias 28 e 29 de outubro, como parte da turnê Music of The Spheres World Tour. A apresentação musical iniciará às 19h nas telas do Cine Araújo.

Além disso, no sábado, 29, às 18h, ocorrerá o “Especial Coldplay” na Praça de Alimentação. O evento é gratuito e feito para aqueles fãs que desejam tanto assisti-los no cinema quanto estar no especial. Não perca a chance de ouvir “The Scientist”, “Viva la Vida”, “Paradise”, “Clocks” e “Fixe You” mais uma vez.