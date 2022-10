Cinema, lançamento de livros e mais: confira as melhores opções para o fim de semana no Acre

‘Sextou’ por aí? Por aqui, sim, e com a chegada do final de semana, algumas pessoas já iniciaram suas ‘saidinhas’ com os amigos ou com a família. O ContilNet quer ajudar você a encontrar uma opção de lazer para o fim de semana e, por isso, separamos as melhores opções de teatro, bares, restaurantes, atrações musicais, shows, feiras e outros tipos de diversão para as mais diversas idades. Confira!

Nesta sexta-feira (28) acontece o Campeonato Acreano de Poesia Falada, embaixo da Quarta Ponte.

Neste sábado, acontece o lançamento de 12 livros pela Academia Juvenil Acreana de Letras (AJAL). O lançamento e noite de autógrafos acontece às 19h, no Anfiteatro Garibaldi Brasil, na Universidade Federal do Acre (Ufac).

Neste final de semana, o Recanto Food&Beer prepara uma agenda especial.

Nesta sexta-feira (28) e sábado (29) acontece o 5º Encontro de Mulheres Empreendedoras, das 16h às 20h.

A banda Machine Blues toca clássicos do rock na Confraria Gastrobar, nesta sexta-feira (29), às 21h30. O couvert artístico individual está no valor de R$ 15,00.

Nesta sexta-feira (28), no Cine Teatro Recreio, em Rio Branco tem sessão dos filmes Desterro e Fé e Fúria.

O Via Verde Shopping programou dois eventos para este final de semana. Uma programação é voltada para as crianças, com Caça aos Doces neste sábado (29) e domingo (30), das 16h às 20h. É necessário realizar a inscrição da criança. Confira:

A outra programação do Via Verde Shopping é um especial Coldplay, que acontece neste sábado (29), na praça de alimentação, às 18h.

Bares

BAR’TÔ PUB