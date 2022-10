Ciro vai seguir decisão do PDT, que negocia apoio a Lula e se reúne nesta terça para decidir sobre segundo turno

Ao fim do primeiro turno, no domingo à noite, Ciro pediu um tempo para anunciar sua decisão. Ao longo da campanha, ele desferiu duros ataques contra Lula. O clima entre os dois piorou na reta final, quando o petista adotou a estratégia do voto útil, ou seja, priorizou a atração de eleitores de Ciro sob argumento de que o pedetista não tinha chance de vencer a eleição e, portanto, a opção por Lula seria o caminho mais eficiente para derrotar Bolsonaro.

Ciro ficou em quarto lugar na disputa ao Palácio do Planalto, com apenas 3% dos votos. Em sua primeira declaração após a derrota, o pedetista afirmou estar “profundamente preocupado” com o futuro do país, além de pedir um tempo antes de se posicionar.

Um dia após a apuração dos votos, a campanha de Lula já começou a procurar líderes do PDT para negociar o apoio do partido no segundo turno. O ex-prefeito de Niterói e ex-candidato ao governo do Rio Rodrigo Neves conversou com a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, para que coordene a campanha de Lula no estado fluminense.