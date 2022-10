A Clínica Veterinária Patinha Carente divulgou em seu perfil no Instagram um pedido de ajuda para continuidade de tratamento de um gatinho que foi encontrado no bairro Bosque, em Rio Branco, com a mandíbula quebrada.

Na postagem, a Clínica destaca que o animal está “sendo comido vivo”.

As doações podem ser feitas por meio dos dados bancários abaixo:

Pix: 054.423.822-21

Fernanda Evelyn leite de Oliveira/Nubank

Veja publicação: