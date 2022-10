Com 20 anos de história, Uninorte forma mais de 400 profissionais por semestre no Acre

O Centro Universitário Uninorte, que faz parte da história de muitos acreanos, celebra 20 anos como instituição de ensino no Estado, e formou diversos médicos, advogados, administradores, psicólogos e muitos outros profissionais que se destacam no mercado de trabalho.

Em 28 de outubro de 2002, a Uninorte iniciou as atividades buscando formar profissionais para o mundo do trabalho. Atualmente, o Centro Universitário disponibiliza 21 cursos de graduação, entre presencial, semipresencial e Ensino à Distância (EAD).

O pró-reitor acadêmico, Juliano Cavalcante, que há 19 anos acompanha a instituição como docente e a seis meses assumiu o cargo na pró-reitoria, explica que o Centro Universitário devolve para a sociedade através de serviços à comunidade, como os atendimentos médicos realizados pelo curso de medicina, em torno de 12 mil consultas mensais.

Segundo o professor Juliano, um dos mais antigos docentes da instituição, os alunos que se formaram através da Uninorte estão no mercado de trabalho e, muitos deles, são docentes da instituição. “Nós confiamos tanto na nossa formação, que nós temos egressos da Uninorte que hoje são docentes”, diz.

O pró-reitor explica que, apesar de serem novos no mercado do ensino à distância, a Uninorte conta com 1.300 alunos nesta modalidade, em Rio Branco. “Administração e ciências contábeis são os cursos chaves, mas quero destacar os cursos semipresenciais, que nós temos a engenharia civil, educação física, arquitetura e outros”, acrescenta.

História da instituição

O Centro Universitário Uninorte nasceu de um sonho da Dona Ana Leite, mãe de um dos mantenedores da instituição, Ricardo Leite, que iniciou com ensino infantil, fundamental e médio na escola Primeiro Passo, que ainda funciona no prédio da Uninorte.

“Esse sonho da Dona Ana e do Ricardo Leite fizeram que fosse possível trazer graduação para o Acre, pois na época os estudantes precisavam sair do Acre, para ter a sua graduação, então os cursos foram trazidos para cá, para que os alunos ficassem com seus familiares e pudesse também desenvolver o estado do Acre nesses 20 anos.

Dois dos cursos mais renomados da instituição são direito e medicina, com conceitos 4 e 5 no Ministério da Educação (MEC), respectivamente. “O conceito do curso de direito é 4, no MEC, e no último exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), a maioria dos alunos aprovados são alunos da Uninorte. Então isso nos deixa muito felizes, porque só reforça o trabalho que nós estamos realizando, de qualidade de compromisso com a educação. É importante registrar que recentemente nós recebemos visita do MEC para reconhecimento do curso de medicina, nós conseguimos um conceito máximo da nota, só reforça o nosso compromisso”, acrescenta o pró-reitor.

O professor e pró-reitor Juliano também contou sobre a estreia do podcast da instituição, o Unicast, que transmitiu dois episódios, nesta segunda e terça-feira, com dois dos palestrantes. O podcast está disponível no canal da Uninorte no YouTube.

Curso de direito

O curso de direito teve sua primeira turma formada em 2003, um ano após a criação da instituição, quando ainda se chamava Faculdade Barão do Rio Branco (FAB). Segundo o coordenador do curso de direito, Ícaro Chaim, que há três anos é professor na instituição, o curso atualmente conta com 25 turmas.

Em comemoração aos 20 anos do Centro Universitário, o curso de direito realiza a Semana Acadêmica em grande estilo: três dias de evento com palestrantes renomados, na Maison Borges Eventos. A Semana Acadêmica, além de proporcionar um momento de aprendizagem aos alunos, também é um momento de confraternização. Nos dias 24, 25 e 26 de outubro os professores Flávio Martins, Patrícia Carla e Ricardo Macau, profissionais da área jurídica reconhecidos nacionalmente, que tratam de temas de repercussão nacional nas áreas do Direito Constitucional e Administrativo.

Segundo o coordenador, muitos profissionais bacharéis em direito foram formados pela Uninorte, além disso, dos 112 aprovados na segunda fase do exame da OAB, 56 são alunos ou ex-alunos. Atualmente, há entre 1.300 e 1.400 alunos no curso de direito, dentre os turnos vespertino e noturno.

“Faço o convite àqueles que tiveram interesses de cursar direito, que venha conhecer a nossa faculdade, é extremamente estruturada para estar recebendo aí o público, a gente está inovando na questão de eventos e professores”, explica.

Com relação à Semana Acadêmica do Curso de Direito, realizada nesta semana, como parte da programação de comemoração dos 20 anos. “É a retomada dos nossos eventos presenciais após a pandemia. Nós decidimos inovar e fazer algo diferente, porque sempre era feito na Uninorte e dessa vez nós sonhamos um pouco mais alto. Contamos com a presença de três palestrantes renomados no Brasil”, explica.

Para o pró-reitor, a Semana Acadêmica é um marco da retomada dos cursos e da conjunção que o Norte tem em relação a tudo que passou de pandemia. “Então os momentos difíceis já passaram, nós estamos aqui com um evento maravilhoso com mais de 900 pessoas para mostrar que os nossos cursos são fortes, que estão trazendo à sociedade palestrantes renomados nacionalmente e que muitas notícias boas virão”, acrescenta.

Para a palestrante da segunda noite, a professora Patrícia Carla, é muito gratificante palestrar para os alunos e poder contribuir com a formação de mais de 900 pessoas presentes no evento. “Quem faz a diferença é o aluno que está se formando. O profissional ele já tem a cabeça dele informada, o aluno a gente ajuda a construir o aluno, eu acho muito mais legal”, explica.

A professora está no Acre pela segunda vez, a primeira vez em que ela esteve foi em 2017, para uma palestra na OAB. Patrícia Carla é formada na Universidade Federal do Rio Grande do Norte e atua na área do direito administrativo há 20 anos, e esteve palestrando sobre a Lei de Licitação na noite desta terça-feira (25).

Veja fotos: