Com a boca na botija: homem é multado por receber boquete ao dirigir

De acordo com informações do Daily Mail, o motorista recebeu quatro pontos na carteira por conta da prática, considerada de “alto risco” por autoridades de trânsito.

O caso viralizou após imagens da cena serem divulgadas em um grupo no Facebook. Nelas, é possível ver que a parceira do australiano estava no banco do carona, agachada em seu colo, enquanto ele conduzia o veículo.

À publicação britânica, autoridades do país acrescentaram: “O comportamento do passageiro teria resultado em um ato de infração relacionado a passageiros que não usam ou usam incorretamente o cinto de segurança”. Enquanto isso, um representante do departamento afirmou que o motorista teve “comportamentos de alto risco” ao volante. O ato, segundo ele, poderia causar um “acidente grave ou fatal”.

